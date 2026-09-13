Появилась новая мошенническая схема – с бумажными письмами якобы из налоговой

Бумажные письма якобы из налоговой службы стали отправлять россиянам мошенники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпромторг Росси...
- Минпромторг Росси...
- Оштрафуют хозяйку...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым