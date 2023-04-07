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Блинкен: администрация США уверена в том, что Швеция станет членом НАТО к июльскому саммиту альянса

Блинкен: администрация США уверена в том, что Швеция станет членом НАТО к июльскому саммиту альянса

У администрации Соединенных Штатов имеется уверенность в том, что Стокгольм вступит в Североатлантический альянс к июльскому саммиту военно-политического блока.

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