Политнавигатор Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк разъяснил слова главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что киевские власти поддерживают связь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Подоляк: Украина проводит с Лукашенко не переговоры, а воспитательные беседы
Комментарии
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ЛЮДМИЛА Пулина
А вот за это !!!!!! Мрази !!!! https://ok.ru/video/6870419311239
Какой ужас
OK.RU
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21 час.
Алина
Откуда на окраине столько идиотов, думающих о себе, что они умные ? Кого не назови и все с какими-то отклонениями. Согласна, что у них психушки позакрывали, ведь всю страну не закроешь, все - идиоты. Да простит меня ГОСПОДЬ за мою откровенность. Наверное, так должно быть, чтоб мы увидели это и не уподобились им
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19 час.
М
Мария
Украинство - это тяжёлое психическое расстройство!
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19 час.
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