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Подоляк: Украина проводит с Лукашенко не переговоры, а воспитательные беседы

Подоляк: Украина проводит с Лукашенко не переговоры, а воспитательные беседы

Политнавигатор Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк разъяснил слова главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что киевские власти поддерживают связь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Комментарии
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ЛЮДМИЛА Пулина
А вот за это !!!!!!   Мрази !!!!  https://ok.ru/video/6870419311239
Какой ужас
OK.RU
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21 час.
Алина
Откуда на окраине  столько идиотов, думающих о  себе, что  они умные ? Кого не  назови  и  все  с какими-то  отклонениями. Согласна, что у них психушки позакрывали, ведь всю страну  не закроешь, все  -  идиоты.  Да простит меня ГОСПОДЬ  за мою откровенность.  Наверное, так  должно  быть, чтоб  мы  увидели это и    не  уподобились им
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19 час.
М
Мария
Украинство - это тяжёлое психическое расстройство!
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19 час.

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