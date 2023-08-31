Подоляк: Украина проводит с Лукашенко не переговоры, а воспитательные беседы

Алина

Откуда на окраине столько идиотов, думающих о себе, что они умные ? Кого не назови и все с какими-то отклонениями. Согласна, что у них психушки позакрывали, ведь всю страну не закроешь, все - идиоты. Да простит меня ГОСПОДЬ за мою откровенность. Наверное, так должно быть, чтоб мы увидели это и не уподобились им