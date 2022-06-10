«Будет запрос — мы и фуагра добавим». Как накормить сотрудников без кафе и домашней еды

«ЮМВенд» Крупные компании, которые следят за своей репутацией на рынке труда, организовывают для персонала комфортное рабочее пространство: комнаты для игр, спортзал, библиотеку… Это здорово, но главный вопрос для многих сотрудников — питание.
«ЮМВенд» Крупные компании, которые следят за своей репутацией на рынке труда, организовывают для персонала комфортное рабочее пространство: комнаты для игр, спортзал, библиотеку… Это здорово, но главный вопрос для многих сотрудников — питание.
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