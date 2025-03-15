Николай Платошкин: Без социализма Россия — не конкурент США и Китаю «СССР создал свой макрорегион в виде СЭВ, а мы железную дорогу в Монголию построить не можем» На фото: доктор экономических наук, политолог Николай Платошкин Россия должна приступить к формированию вокруг себя суверенного макрорегиона, вне зависимости от того, какие договоренности будут достигнуты в будущем с Соединенными Штатами и Европой, написал в авторской статье вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
Николай Платошкин: Без социализма Россия — не конкурент США и Китаю
Комментарии
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Maxim
К платежной системе переводного рубля добровольно присоединились две кап страны: Швеция и Финляндия, это выгодно всём..
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15 час.
Karmadon
СССР предали мы все. Никому, кроме нас, его и не восстановить.
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4 час.
Karmadon
Напомню, что СССР развалили ПРОТИВ высказанной на референдуме воле подавляющего большинства населения страны, вопреки ее Конституции. Что до перевода экономики на капиталистические рельсы, так тут вообще никто никого не спрашивал. Афера с т.н. "ваучерами" позволила реализовать формулу П.П.Шарикова - отнять у всех и разделить между своими-любимыми. Мошенничества такого масштаба история еще не знала. И вот ЭТО лежит в фундаменте современной России. А выход из любого тупика очевиден: он там же, где и вход.
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4 час.
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