Karmadon

Напомню, что СССР развалили ПРОТИВ высказанной на референдуме воле подавляющего большинства населения страны, вопреки ее Конституции. Что до перевода экономики на капиталистические рельсы, так тут вообще никто никого не спрашивал. Афера с т.н. "ваучерами" позволила реализовать формулу П.П.Шарикова - отнять у всех и разделить между своими-любимыми. Мошенничества такого масштаба история еще не знала. И вот ЭТО лежит в фундаменте современной России. А выход из любого тупика очевиден: он там же, где и вход.