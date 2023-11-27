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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ХК ЦСКА не пропустил в половине из 6 последних домашних матчей с «Локомотивом». Сегодня ярославцы не забьют за 7.90

ЦСКА примет «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Ярославля не забил в 3 из 6 последних матчей с ЦСКА на выезде.

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