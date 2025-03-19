В краснодарской ветклинике прокуроры нашли неправильно хранившиеся трупы и лекарства

В краснодарской ветклинике прокуроры нашли неправильно хранившиеся трупы и лекарстваВ Краснодаре прокурор проверил ветклинику и обнаружил, что хранятся в ней без сертификата, который необходим, трупы животных, а также просроченные лекарства.
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