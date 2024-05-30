Байден тайно разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории. Какое условие он выдвинул?

Politico: Байден разрешил Украине бить по целям РФ у границ Харьковской области Президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.
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