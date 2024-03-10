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Глава МИД Польши Сикорский заявил об отправке военных НАТО на Украину

Глава МИД Польши Сикорский заявил об отправке военных НАТО на Украину

Некоторые страны Североатлантического альянса уже отправили на Украину своих военных. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления его государства в НАТО.

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