т В Государственную Думу Российской Федерации был внесён законопроект, который освобождает иностранных граждан, работающих по квоте, от обязательного экзамена по русскому языку.
Иностранным работникам по квоте больше не нужно сдавать экзамен по русскому языку — в Думу внесён законопроект
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А что так мелко, сразу и право не соблюдать законодательство России, жить по своим традициям, обычаям и т.д. Халяву за счет своего коренного народа обеспечили в ущерб свим нищим старикам, больным детям и т.д.. Замещаем свое коренное население ордами пришлых отдавая на откуп им целые отрасли экономики, которые уходят из под контроля государства торговля, склады, транспорт, образование, медицина и т.д. средства аккумулируются в диаспорах для подкупа политиков, чиновников, которые выводятся из под налогообложения. Вот и вся политика нашей власти, точнее тех кто нашел в России кормушку, а живут и процветают они за рубежом, где у них недвижимость, активы, недвижимость, семьи, гражданство или вид на жительство...
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