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Иностранным работникам по квоте больше не нужно сдавать экзамен по русскому языку — в Думу внесён законопроект

Иностранным работникам по квоте больше не нужно сдавать экзамен по русскому языку — в Думу внесён законопроект

т  В Государственную Думу Российской Федерации был внесён законопроект, который освобождает иностранных граждан, работающих по квоте, от обязательного экзамена по русскому языку.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А что так мелко, сразу и право не соблюдать законодательство России, жить по своим традициям, обычаям и т.д. Халяву за счет своего коренного народа обеспечили в ущерб свим нищим старикам, больным детям и т.д.. Замещаем свое коренное население ордами пришлых отдавая на откуп им целые отрасли экономики, которые уходят из под контроля государства торговля, склады, транспорт, образование, медицина и т.д. средства аккумулируются в диаспорах для подкупа политиков, чиновников, которые выводятся из под налогообложения. Вот и вся политика нашей власти, точнее тех кто нашел в России кормушку, а живут и процветают они за рубежом, где у них недвижимость, активы, недвижимость, семьи, гражданство или вид на жительство...
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