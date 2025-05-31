Иностранным работникам по квоте больше не нужно сдавать экзамен по русскому языку — в Думу внесён законопроект

АНГЕЛ АНГЕЛ

А что так мелко, сразу и право не соблюдать законодательство России, жить по своим традициям, обычаям и т.д. Халяву за счет своего коренного народа обеспечили в ущерб свим нищим старикам, больным детям и т.д.. Замещаем свое коренное население ордами пришлых отдавая на откуп им целые отрасли экономики, которые уходят из под контроля государства торговля, склады, транспорт, образование, медицина и т.д. средства аккумулируются в диаспорах для подкупа политиков, чиновников, которые выводятся из под налогообложения. Вот и вся политика нашей власти, точнее тех кто нашел в России кормушку, а живут и процветают они за рубежом, где у них недвижимость, активы, недвижимость, семьи, гражданство или вид на жительство...