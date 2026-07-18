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«Не помню такую актрису»: почему на съёмках фильма Станислава Говорухина поссорились Елена Яковлева и Аглая Шиловская

«Не помню такую актрису»: почему на съёмках фильма Станислава Говорухина поссорились Елена Яковлева и Аглая Шиловская

Экранный дуэт матери и дочери в картине «В стиле jazz» казался зрителям гармоничным. Однако за кулисами съёмочной площадки между Еленой Яковлевой и Аглаей Шиловской разгорелся конфликт, затянувшийся на годы.

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