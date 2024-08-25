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О "Глобальной комиссии по установлению истины" и прочих планах глобалистов по мобилизации дураков

О "Глобальной комиссии по установлению истины" и прочих планах глобалистов по мобилизации дураков

Изображение [сгенерировано искусственным интеллектом] от freepik Глобалисты намечают путь мирового правительства: сокращение населения на 75%, Глобальная комиссия по установлению истины, валюта системы Земли, пересмотренный Устав ООННеизбранные глобалисты хотят переписать Устав ООН таким образом, чтобы он мог установить “правила всемирного парламента” для “граждан мира” с обязательными законодательными и правоприменительными полномочиями, которые устраняют суверенитет государств: перспективаКруглый стол Римского клуба и Совета по человеческому будущему намечает путь к созданию единого мирового правительства посредством пересмотра Устава Организации Объединенных Наций вместе с повесткой дня, предусматривающей добровольное сокращение численности населения на 75 процентов, создание Глобальной комиссии по установлению истины и введение валюты системы Земли.

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