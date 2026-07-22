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Россиян попытались успокоить насчет подорожания мобильной связи

Россиян попытались успокоить насчет подорожания мобильной связи

В 2026 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вряд ли разрешит повышать цены на связь — насчет темы подорожания мобильной связи россиян попытался успокоить редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН.

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