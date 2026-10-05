Мода устала от трендов: почему в 2026 году снова становится важен личный вкус

Несколько лет мода предлагала готовые ответы на вопрос, как именно стоит выглядеть. Сначала была эстетика «чистой девушки», затем — «тихая роскошь», «старые деньги», «жена мафиози» и ещё десятки образов, которые появлялись в социальных сетях, быстро набирали популярность и так же быстро сменяли друг друга.