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Business Daily

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Мода устала от трендов: почему в 2026 году снова становится важен личный вкус

Мода устала от трендов: почему в 2026 году снова становится важен личный вкус

Несколько лет мода предлагала готовые ответы на вопрос, как именно стоит выглядеть. Сначала была эстетика «чистой девушки», затем — «тихая роскошь», «старые деньги», «жена мафиози» и ещё десятки образов, которые появлялись в социальных сетях, быстро набирали популярность и так же быстро сменяли друг друга.

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