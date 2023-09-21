Чёрные угли, белые воротнички, золотые люди. Репортаж Vgudok из посёлка Ванино в Хабаровском крае, где рельсы РЖД упираются в океан

Терминал «Дальтрансуголь» находится в посёлке Токи на берегу Татарского пролива. По иронии судьбы, на железной дороге в Токах тока-то как раз нет, поэтому составы здесь таскают тепловозы, а РЖД обещают завершить электрификацию участка к 2025 году.