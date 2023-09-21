Вгудок

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  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Чёрные угли, белые воротнички, золотые люди. Репортаж Vgudok из посёлка Ванино в Хабаровском крае, где рельсы РЖД упираются в океан

Чёрные угли, белые воротнички, золотые люди. Репортаж Vgudok из посёлка Ванино в Хабаровском крае, где рельсы РЖД упираются в океан

Терминал «Дальтрансуголь» находится в посёлке Токи на берегу Татарского пролива. По иронии судьбы, на железной дороге в Токах тока-то как раз нет, поэтому составы здесь таскают тепловозы, а РЖД обещают завершить электрификацию участка к 2025 году.

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