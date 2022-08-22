Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jurij Najdenov
    я так тоже умел, но в погранцы не взяли.Лучше всех: росси...
  • Walery
    После карантина перед принятием Присяги стреляли из АКМ... у меня = 27! Но это не помогло - в учебке ни разу не был в...Лучше всех: росси...
  • Александр Лагуткин
    Вопрос тренировки и способностей.Лучше всех: росси...

Военнослужащие 12-го Главного управления отпраздновали День Государственного флага России под Белгородом

Военнослужащие 12-го Главного управления отпраздновали День Государственного флага России под Белгородом

В праздничных мероприятиях приняло участие более 1 тыс. военнослужащих 12-го Главного управления и членов их семей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх