Военнослужащие 12-го Главного управления отпраздновали День Государственного флага России под Белгородом

В праздничных мероприятиях приняло участие более 1 тыс. военнослужащих 12-го Главного управления и членов их семей.
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