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Военная хроника сообщила об обстановке на Запорожском направлении

Военная хроника сообщила об обстановке на Запорожском направлении

Сообщения командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Вооружённых сил Украины о якобы продвижении ВСУ под Вербовым в Запорожской области не соответствуют действительности, заявили Военной хронике бойцы 1430-го полка 42-й МСД.

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