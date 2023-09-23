Военная хроника сообщила об обстановке на Запорожском направлении

Сообщения командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Вооружённых сил Украины о якобы продвижении ВСУ под Вербовым в Запорожской области не соответствуют действительности, заявили Военной хронике бойцы 1430-го полка 42-й МСД.