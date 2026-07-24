Прокурор МУС, выдавший ордер на арест Путина, отстранен от должности

Отстранение Карима Хана от должности прокурора Международного уголовного суда после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах поддержали государства-участники, 24 июля сообщает Рейтер со ссылкой на источники.
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