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Прокурор МУС, выдавший ордер на арест Путина, отстранен от должности

Прокурор МУС, выдавший ордер на арест Путина, отстранен от должности

Отстранение Карима Хана от должности прокурора Международного уголовного суда после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах поддержали государства-участники, 24 июля сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

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