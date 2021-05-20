Один в поле воин: корабль "Юрий Иванов" ворвался в зону НАТО

Сергей ЕВоенное делоОдин в поле воин: корабль "Юрий Иванов" ворвался в зону НАТО Российский боевой разведывательный корабль в одиночку перепугал британскую авианосную ударную группу.Вернуться к статье118НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSLНу и накрутили! Боевые свойства разведывательный корабль, по определению, иметь не может. См. его ТТХ в Википедии.АЯАнатолий ЯкушевНе, ну классный источник Википедия. Все наши секреты знает в деталях.Игорь ТихоновНаглость - второе счастье! Молодцы наши моряки!ГАГалина Арутюнова....знай наших👍Владимр СемкинДавно пора а с эпохи горбача расслабились супостатыАнатолий ВорончихинОписались бедолаги, а все туда-же....Василий ЦеловальниковПравильный поступок разведывательного корабля!!!Людмила Байкова БайковаМне смешно когда западные спецы пугают войной, крушениеми разделением России в этой войне, потоплением всего флота, разгромом ВКС. Забыли или сроду не читали о победах нашей армии во второй мировой войне. Это наша страна жестко разметала всех прихлебателей Гитлера, а ими была вся Еврозадница. Готовитесь к войне, готовьте побольше памперсов, хотя сраных легче искать по запахуВлад ВладимировЭтим чопорным англосаксам русскую душу, увы, никогда же не понять... Они свой гонор могут показывать, лишь заведомо имея преимущество. На месте нашего разведывательного корабля они непременно стали бы линять...Чтоб им бока не помяли, спасая и себя , и свое имущество...)))Влад и мирОдна поправка. Не англосаксам, а англоСкунсам! Они же воняют так, что весь мир задыхается.Vladimir LioubimcevСоветское время. Первая половина 80-х годов... Морское научное судно ТУРНИФа (порт приписки Владивосток) ходит туда-сюда вдоль японских берегов и шарахает глубоководные бомбы.... На запросы не отвечает... Прибежали ВСЕ! Американцы, англичане, еще там кто был в том районе... Окружили, смотрят... Подойти боятся. Ну полный же неадекват... Перед самым выходом этого судна из порта Владивосток, на борт прибыли военные со своим "грузом"... Во время экстрима возле японских берегов, все научные сотрудники сидели по своим каютам, забравшись под стол от страха... А вояки ШАРАХАЛИ!!Комментировать
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