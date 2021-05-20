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Один в поле воин: корабль "Юрий Иванов" ворвался в зону НАТО

Один в поле воин: корабль "Юрий Иванов" ворвался в зону НАТО

Российский боевой разведывательный корабль в одиночку перепугал британскую авианосную ударную группу.

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SL
Ну и накрутили! Боевые свойства разведывательный корабль, по определению, иметь не может. См. его ТТХ в Википедии.
Анатолий Якушев
Не, ну классный источник Википедия. Все наши секреты знает в деталях.
Игорь Тихонов
Наглость - второе счастье! Молодцы наши моряки!
Галина Арутюнова
....знай наших👍
Владимр Семкин
Давно пора а с эпохи горбача расслабились супостаты
Анатолий Ворончихин
Описались бедолаги, а все туда-же....
Василий Целовальников
Правильный поступок разведывательного корабля!!!
Людмила Байкова Байкова
Мне смешно когда западные спецы пугают войной, крушениеми разделением России в этой войне, потоплением всего флота, разгромом ВКС. Забыли или сроду не читали о победах нашей армии во второй мировой войне. Это наша страна жестко разметала всех прихлебателей Гитлера, а ими была вся Еврозадница. Готовитесь к войне, готовьте побольше памперсов, хотя сраных легче искать по запаху
Влад Владимиров
Этим чопорным англосаксам русскую душу, увы, никогда же не понять... Они свой гонор могут показывать, лишь заведомо имея преимущество. На месте нашего разведывательного корабля они непременно стали бы линять...Чтоб им бока не помяли, спасая и себя , и свое имущество...)))
Влад и мир
Одна поправка. Не англосаксам, а англоСкунсам! Они же воняют так, что весь мир задыхается.
Vladimir Lioubimcev
Советское время. Первая половина 80-х годов... Морское научное судно ТУРНИФа (порт приписки Владивосток) ходит туда-сюда вдоль японских берегов и шарахает глубоководные бомбы.... На запросы не отвечает... Прибежали ВСЕ! Американцы, англичане, еще там кто был в том районе... Окружили, смотрят... Подойти боятся. Ну полный же неадекват... Перед самым выходом этого судна из порта Владивосток, на борт прибыли военные со своим "грузом"... Во время экстрима возле японских берегов, все научные сотрудники сидели по своим каютам, забравшись под стол от страха... А вояки ШАРАХАЛИ!!

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