Россия усиливает давление на Киев: новые волны ударов неизбежны Юлия ЧелкановаМинистерство обороны России заявило о намерении продолжить массированные удары по объектам на территории Украины, назвав ночную атаку 19 июля не финальной, а лишь этапом в системной работе.
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