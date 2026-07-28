Россия усиливает давление на Киев: новые волны ударов неизбежны Юлия ЧелкановаМинистерство обороны России заявило о намерении продолжить массированные удары по объектам на территории Украины, назвав ночную атаку 19 июля не финальной, а лишь этапом в системной работе.