Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. 23 тур. «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» (Москва) Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров Игроки ФК «Зенит» В разгар чемпионской гонки в РПЛ два претендента на золото проведут непростые выездные матчи в рамках предстоящего 23-го тура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии