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Тульские новости

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Пожар на улице Болдина в Туле, разведка помещений продолжается

Пожар на улице Болдина в Туле, разведка помещений продолжается

Очевидцы сообщили, что пожар на улице Болдина, 98 в Туле длился около 10 минут, на место прибыли не менее десяти пожарных машин и бригада скорой помощи.

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