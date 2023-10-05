В ГД внесли проект об уточнении положений закона о выборах президента РФ

Государственная дума рассмотрит поправки к закону о выборах президента России. Об этом 5 октября сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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