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В ГД внесли проект об уточнении положений закона о выборах президента РФ

В ГД внесли проект об уточнении положений закона о выборах президента РФ

Государственная дума рассмотрит поправки к закону о выборах президента России. Об этом 5 октября сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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