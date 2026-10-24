Истребление «хероев» в промышленных масштабах идет с целью захода в агломерацию по трупам врага Радомир Маркуш Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС В последнее время крайне мало поступает информации с Славянско-Краматорского участка фронта, от этого возникает обманчивое представление о статичности ЛБС на этом направлении.