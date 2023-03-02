Reuters: США пытаются выяснить, насколько их союзники готовы ввести санкции против Китая, если он поможет России в связи с СВО

Соединенные Штаты в настоящий момент пытаются выяснить, насколько союзники Вашингтона готовы ввести ограничительные меры против Китайской Народной Республики, если она поможет Российской Федерации в связи со специальной военной операцией (СВО) Москвы на Украине.