Reuters: США пытаются выяснить, насколько их союзники готовы ввести санкции против Китая, если он поможет России в связи с СВО

Соединенные Штаты в настоящий момент пытаются выяснить, насколько союзники Вашингтона готовы ввести ограничительные меры против Китайской Народной Республики, если она поможет Российской Федерации в связи со специальной военной операцией (СВО) Москвы на Украине.
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