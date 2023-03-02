Аргументы недели

98 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Прав Кадыров, надо бомбить до посинения  укропитеков, только так и ни как иначе.Кадыров призвал р...
  • Сергей Догадин
    Так ДРГ хохлов все что можно заминировала и спокойно ушла на территорию хохляндии. Вот такие были сообщения в новосно...Рогозин: командир...
  • Леонид Руси
    И по этим и по другим центрам... мочить их на глушняк!Кадыров призвал р...

Reuters: США пытаются выяснить, насколько их союзники готовы ввести санкции против Китая, если он поможет России в связи с СВО

Reuters: США пытаются выяснить, насколько их союзники готовы ввести санкции против Китая, если он поможет России в связи с СВО

Соединенные Штаты в настоящий момент пытаются выяснить, насколько союзники Вашингтона готовы ввести ограничительные меры против Китайской Народной Республики, если она поможет Российской Федерации в связи со специальной военной операцией (СВО) Москвы на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх