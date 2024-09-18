Капитан Дандыкин: морской дрон «Визир» сможет возвращаться после боевой задачи

В России запустили в серийное производство новый тяжелый морской дрон «Визир». Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что одна из главных особенностей нового морского дрона - это его способность возвращаться после выполнения боевых задач.
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