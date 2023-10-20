Самолет рейса Москва – Томск сел в Новосибирске из-за неполадок

Unsplash/Josue Isai Ramos Figueroa Самолет со 165 пассажирами на борту, который летел из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в пятницу.
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