Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Вратарь «Бостона» Улльмарк выиграл 21 из 25 первых игр сезона, повторив рекорд Василевского и Томпсона

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк одержал свою 21-ю победу в сезоне. 29-летний швед отразил 26 из 27 бросков в «Зимней классике»-2023 против «Питтсбурга» (2:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх