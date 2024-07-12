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Тарасова заявила о достойном поведении Пугачевой на фоне скандала

Тарасова заявила о достойном поведении Пугачевой на фоне скандала

Недавно бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева угодила в новый скандал. Артистка гневно высказалась об ударе по киевской детской больнице, однако ранее полностью игнорировала другие трагедии, например, прилет на пляж в Севастополе.

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