«Вместо Вечного огня и героев — цирк и радужные флаги». Шор обвинил Санду в работе на проигравшую Европу

Глава объединения оппозиционных партий «Победа» Илан Шор обвинил молдавского президента Майю Санду и её правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в организации 9 мая на главной площади Кишинёва празднования Дня Европы, чтобы помешать традиционному маршу «Бессмертного полка».
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