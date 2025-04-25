«Вместо Вечного огня и героев — цирк и радужные флаги». Шор обвинил Санду в работе на проигравшую Европу

Глава объединения оппозиционных партий «Победа» Илан Шор обвинил молдавского президента Майю Санду и её правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в организации 9 мая на главной площади Кишинёва празднования Дня Европы, чтобы помешать традиционному маршу «Бессмертного полка».