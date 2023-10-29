Кургинян: Запад строит мир, в котором России нет места

Современные США ненавидят «мир демократии» — модерна, равноправия, развития, — всего, что когда-то провозглашал Запад, и в новом мире России нет места, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 октября в передаче «Право знать!» на телеканале ТВЦ.