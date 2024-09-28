У «Царского села» появится собственный бренд «Янтарная комната»

Музей-заповедник зарегистрировал соответствующий товарный знак Государственный музей-заповедник «Царское село» зарегистрировал собственный товарный знак «Янтарная комната», связанный с одноименным объектом культурного наследия.
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