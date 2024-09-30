Глава РАН: невыполнение предписаний РАН грозит разбирательством в Счетной палате

Ранее заключение экспертизы РАН касательно различных научных исследований не считалось обязательным к исполнению, однако сейчас невыполнение рекомендаций академии ведет к разбирательству в Счетной палате РФ, об этом "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии