Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка

Клиенты банка могут сталкиваться с проблемами при входе в мобильный личный кабинет Сбербанк работает над исправлением проблемы, из-за которой клиенты или не могут войти в мобильное приложение, или идет очень долгая загрузка, сообщает РИА Новости.