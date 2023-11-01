Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка

Клиенты банка могут сталкиваться с проблемами при входе в мобильный личный кабинет Сбербанк работает над исправлением проблемы, из-за которой клиенты или не могут войти в мобильное приложение, или идет очень долгая загрузка, сообщает РИА Новости.
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