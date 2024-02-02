Власти Кургана будут тщательнее контролировать установку кондиционеров

Директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Нина Юшкова рассказал о порядке размещения кондиционеров на фасадах и предупредила курганцев об ответственности за хаотичное размещение, не согласованное со структурой мэрии.
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