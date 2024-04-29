Джеймс Харден и Пол Джордж набрали 66 очков на двоих в 4-м матче с «Далласом»

Звезды калифорнийцев Джеймс Харден и Пол Джордж набрали 66 очков на двоих. В активе Хардена 33 очка (12 из 17 с игры), 6 подборов и 7 передач, у Джорджа – 33 очка (11 из 19 с игры), 6 подборов, 8 передач и 4 перехвата.
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