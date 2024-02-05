Материал опубликован в №1 газеты "Культура" за 2024 год «Концерт Кристины Орбакайте, что должен был пройти в Улан-Удэ 13 марта, отменили из-за протестов общественности.
Воля народа
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Материал опубликован в №1 газеты "Культура" за 2024 год «Концерт Кристины Орбакайте, что должен был пройти в Улан-Удэ 13 марта, отменили из-за протестов общественности.
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