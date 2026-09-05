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Игдисамов о 2:1 с «Зенитом»: «Не могу назвать эту победу самой главной в карьере, это только один из матчей. Все еще впереди. Ребята на характере проявили себя»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги игры с «Зенитом» в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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