Ущерб 79 млн рублей: в Кузбассе перед судом предстанут члены организованной группы, обвиняемые в незаконной рубке лесных насаждений

По версии следствия, 60-летний начальник территориального отдела по Ижморскому лесничеству создал преступную группу, в которую вошли 19 других организаторов и участников, включая трех сослуживцев, а также двух индивидуальных предпринимателей из числа лесозаготовителей.
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