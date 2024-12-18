Производитель назвал шпроты с ботулотоксином фальсификатами

Шпроты, из-за которых жительницы Екатеринбурга заразились ботулизмом, являются фальсификатами. Об этом 18 декабря заявила руководитель отдела обеспечения качества рыбзавода «За Родину» Анна Робоченко в беседе с «Известиями».
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