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Царьград

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В Омске с 9 сентября изменится расписание четырех автобусных маршрутов

В Омске с 9 сентября изменится расписание четырех автобусных маршрутов

С 9 сентября по будним дням скорректируют график движения автобусов, следующих по маршрутам №37, 65 и 71.

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