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Стало известно кто лоббировал возвращение Пугачевой в Россию. Прозвучали очень громкие фамилии

Стало известно кто лоббировал возвращение Пугачевой в Россию. Прозвучали очень громкие фамилии

Интересная жизнь с Vera Star Наконец раскрыты все тайны недавнего визита примадонны в Россию, стало известно кто лоббирует её интересы и в чём заключалась та самая тайная сделка, вокруг которой ходило столько разговоров.

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