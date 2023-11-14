Стало известно кто лоббировал возвращение Пугачевой в Россию. Прозвучали очень громкие фамилии

Интересная жизнь с Vera Star Наконец раскрыты все тайны недавнего визита примадонны в Россию, стало известно кто лоббирует её интересы и в чём заключалась та самая тайная сделка, вокруг которой ходило столько разговоров.
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