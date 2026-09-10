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Никита Павлов завоевал серебро чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию

Никита Павлов завоевал серебро чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию

Турция принимает престижные старты под эгидой Международного паралимпийского комитета. В них участвуют 400 атлетов из 38 стран, которые борются за 150 комплектов наград.

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