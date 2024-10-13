Bloomberg: Польша против быстрого принятия Украины в ЕС из-за Волынской резни

Польша настороженно относится к словам украинского лидера Владимира Зеленского о быстром вступлении Киева в ЕС, существенной проблемой в отношениях Украины и Польши остается вопрос о Волынской резне в 1943 году.
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