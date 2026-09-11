Поплавская вспылила из-за слов Долиной, сравнившей себя с Магдалиной: «Цинично!»

Яна Поплавская осудила Долину за ее слова. По мнению актрисы, певице не следовало сравнивать себя со святой.
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