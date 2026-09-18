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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИА опровергла слухи о конфликте с организатором «24 часов Ле-Мана»

ФИА заявила, что соглашение с Западным автомобильным клубом (ACO) о проведении чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) рассчитано до конца 2027-го.

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