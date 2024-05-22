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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие 42 мотострелковой дивизии группировки войск Днепр уничтожили опорный пункт противника севернее Работино в Запорожской области

Военнослужащие 42 мотострелковой дивизии группировки войск Днепр уничтожили опорный пункт противника севернее Работино в Запорожской области

Оператор расчета разведывательных Бпла, во взаимодействии с расчетом ударных дронов, уничтожили опорный пункт противника, а также повредили вражескую БМП.

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