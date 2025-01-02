Заместителя главы Военно-медицинской академии Вешкина обвинили в крупной взятке

Павлу Вешкину, замглавы Военно-медицинской академии, обвинили в получении крупной взятки.Следственный комитет России предъявил обвинение заместителю начальника Военно-медицинской академии имени Кирова в получении особо крупной взятки.
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