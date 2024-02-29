В Челябинской Росгвардии объяснили обыски в здании управления

28 февраля военные следователи постучали в кабинеты начальника штаба и одного из подчиненных.В пресс-службе Росгвардии по Челябинской области объяснили обыски, прошедшие в Управлении 28 февраля: "Проводится комплекс проверочных мероприятий, до завершения которых комментарии преждевременны".
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