В Челябинской Росгвардии объяснили обыски в здании управления

28 февраля военные следователи постучали в кабинеты начальника штаба и одного из подчиненных.В пресс-службе Росгвардии по Челябинской области объяснили обыски, прошедшие в Управлении 28 февраля: "Проводится комплекс проверочных мероприятий, до завершения которых комментарии преждевременны".