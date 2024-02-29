Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Успокойтесь. Многие из них уже давно от этих продуктов отказались, по причине невозможности эти продукты покупать на ...Диетолог советует...
  • Александр Рожков
    Всех виновников расстреливать перед строем, как это было в ВОВ."Чёрный день" по ...
  • АндрейБорков
    Каковы будут наши действия, ответы США и решения? Не ужели опять все сведется к соплежуйству и словоблудию? Не призыв...Макрон не шутил. ...

В Челябинской Росгвардии объяснили обыски в здании управления

В Челябинской Росгвардии объяснили обыски в здании управления

28 февраля военные следователи постучали в кабинеты начальника штаба и одного из подчиненных.В пресс-службе Росгвардии по Челябинской области объяснили обыски, прошедшие в Управлении 28 февраля: "Проводится комплекс проверочных мероприятий, до завершения которых комментарии преждевременны".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх