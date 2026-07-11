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IShowSpeed готов сыграть за сборную Индии на ЧМ-2030: «Индия, если хотите попасть на следующий мундиаль, Спид здесь»

Американский стример IShowSpeed заявил, что готов помочь сборной Индии пройти на ЧМ-2030. «Индия? Не совру, если скажу, что им нужна помощь.

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